إيران.. تحطم مقاتلة في أصفهان ومقتل الطيار ومساعده

2022/05/24 | 11:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجطمت مقاتلة إيرانية من طراز "F7" في محافظة أصفهان، صباح الثلاثاء، وقُتل الطيار ومساعده جراء الحادثة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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