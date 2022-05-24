هل تعاني من جفاف العين؟ إليك أهم الأسباب التي تؤدي لذلك

2022/05/24 | 11:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعاني من جفاف العين بشكل دائم؟ ربما من الأفضل أن تعرف السبب حتى لا تستمر معاناتك مع هذه المشكلة لبقية حياتك.

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