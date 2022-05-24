تورُط زوكربيرج في قضية كامبريدج أناليتيكا

2022/05/24 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

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وأعلن المدعي العام في نصّه الذي قُدم الاثنين أمام المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا، أن مارك زوكربيرج «مسؤول بشكل كبير عن رؤية منصّته التي كانت تستلزم كشف البيانات الشخصية للمستهلكين».وقال المدعي العام إن رئيس مجلس إدارة فيسبوك «كان على علم بالتسوية» التي كانت تشمل التنازل عن البيانات الشخصية لعدد من مستخدمي فيسبوك في مقابل زيادة أرباح الشركة.وتابع راسين أن زوكربيرج كان «مسؤولاً بشكل مباشر عن تراخي فيسبوك لناحية تطبيق قواعده».وبحسب الادعاء، كان لدى زوكربيرج بصفته رئيس مجلس إدارة المنصة، «سلطة لضبط الممارسات الخادعة والعرض الخاطئ» لأدائها على المستهلكين في واشنطن.في يوليو 2019، فرضت السلطات الفيدرالية على منصة فيسبوك غرامة قدرها خمسة مليارات دولار، لأنها «خدعت» مستخدميها وفرضت عليهم ضبطاً مستقلاً لإدارتها للبيانات الشخصية.ورفضت الشركة الإدلاء بتصريح عندما تواصلت وكالة فرانس برس معها.منذ بروز فضيحة كامبريدج أناليتيكا، ألغت فيسبوك الوصول إلى بياناتها لآلاف التطبيقات التي يُشتبه في أنها تسيء استخدامها، ووضعت حداً لكمية المعلومات المتاحة للمطوّرين في المجمل، وسهّلت على المستخدمين عملية ضبط قيود مشاركة البيانات الشخصية.

(أ.ف.ب)

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