2022/05/24 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يقتصر التحذير من خطورة انتشار المواد المخدرات في العراق، إنما بات الخطر الأكثر ضربا لأمن المجتمع ومستقبله السياسي الشغل الشاغل في الشارع العراقي بعد حقائق تحدث بها برلمانيون كشفوا من خلالها ضلوع جهات سياسية بنشر المخدرات في العاصمة بغداد..تقرير – ناجي أبو لوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يخترق حقيقة جهات سياسية تروج المخدرات في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يخترق حقيقة جهات سياسية تروج المخدرات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).