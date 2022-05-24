العراق يعد إيران بتسديد ديون الغاز عاجلاً وطهران تعرض خدماتها لحل مشكلة التصحر

2022/05/24 | 11:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وعد العراق، اليوم الثلاثاء، الحكومة الايرانية بتسديد ديون توريد الغاز بشكل عاجل، فيما عرضت إيران خدماتها لحل مشكلة التصحر.وذكر بيان لوزارة الكهرباء، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “وزير الكهرباء المهندس عادل كريم، استقبل في مقر الوزارة في العاصمة بغداد، السفير الايراني الجديد في العراق”، مبيناً ان “الجانبين تداولا عدة محاور مهمة شملت […]

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