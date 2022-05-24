موانئ العراق : تستقبل 12 ناقلة نفط في ميناء خور الزبير التخصصي .

2022/05/24 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت وزارة النقل ممثلة بالشركة

العامة لموانئ العراق اليوم ( 12 ) ناقلة

نفط رست في ميناء خور الزبير التخصصي

وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس

فرحان الفرطوسي "ان ميناء خور الزبير

التخصصي يعمل على

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