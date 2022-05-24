المنتجات النفطية تنفي زيادة أسعار البنزين

2022/05/24 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية،

اليوم الجمعة، أنه لا تغيير في سعر

البنزين وباقي المشتقات النفطية.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أن "أسعار

البنزين العادي لازالت محددة بمبلغ 450

ديناراً للتر الواحد، و65

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