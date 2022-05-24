قاعدة أميركية بمطار بغداد الدولي تتعرض لهجوم صاروخي

2022/05/24 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قاعدة فكتوريا الجوية في مطار

بغداد الدولي، فجر اليوم الثلاثاء،

لهجوم صاروخي.

وقال مصدر أمني، إن محيط قاعدة فكتوريا

التي يتواجد فيها جنود أميركيون تعرض

لقصف صاروخي لم تعرف تفاصيله، وتم تفعيل

منظ

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