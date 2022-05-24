2022/05/24 | 11:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت جمعية القضاء العراقي بيانا دعت فيه إلى إبعاد القضاء عن الصراعات السياسية الحاصلة في البلاد، مؤكدة على استقلالية القضاء وأهميته في تعزيز الديمقراطية

تقرير – ناجي أبو لوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يحذر المساس به ويكشف صلاحياته الكبرى في البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يحذر المساس به ويكشف صلاحياته الكبرى في البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).