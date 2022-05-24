2022/05/24 | 11:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , الثلاثاء , خلافات الزعامات السياسية بانها عناد شخصي وليس انسدادا سياسيا, مطالبا تلك الزعامات بتغليب مصلحة الشعب العراقي على المصالح الشخصية .

وقال الشمري, ان ” قضية تأخير تشكيل الحكومة ليس باختلاف الرؤى السياسية كما يزعم وانه ليس انسداد سياسي وانما خلافات وعناد شخصي ” .

وأضاف أنه “لو تمعنا جيدا في الخلافات في البيوتات السياسية الشيعية والسنية والكردية لوجدنا ان تلك الخلافات يتسم بها العناد الشخصي اكثر من اختلاف الرؤى” , مبينا ان ” استمرار تلك الحالة ستؤدي بنا الى مزالق خطيرة لايحمد عقباه ” .

ودعا الشمري جميع القيادات والزعامات السياسية في العملية السياسية الى “احتواء الازمة وتقديم التنازلات فيما بينهم لاجل تغليب مصلحة الشعب العراقي على المصالح الحزبية والشخصية ” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي: ما يحصل في العراق ليس انسدادا وانما عنادا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي: ما يحصل في العراق ليس انسدادا وانما عنادا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).