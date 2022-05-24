2022/05/24 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت ألمانيا فرض حظر على النفط الروسي في غضون أيام، فيما حذرت من أن ذلك لن يضعف موسكو تلقائياً لأنها ستجني إيرادات أكثر جراء الأسعار المرتفعة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الأرجح على حظر واردات النفط الروسي "في غضون أيام".

لكن هابيك، حذر في مقابلة مع محطة "زد دي إف" التلفزيونية، من أن حظراً لن يضعف بشكل تلقائي الكرملين لأن الأسعار المرتفعة تمكنه من جني المزيد من الإيرادات، بينما يبيع أحجاما أقل من النفط.

وكان وزير الاقتصاد الألماني، قال في وقت سابق أمس: إن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي، مضيفا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تتوقع حظراً على النفط الروسي في غضون أيام) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تتوقع حظراً على النفط الروسي في غضون أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).