2022/05/24 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - محمد الطالبيأوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تصميم اللوحة الجديدة المقرر استبدالها قريباً، فيما حددت مبلغ رسوم استبدالها.وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع اللوحات المرورية في البلد ستتوحد بشكل واحد بما فيها اللوحات الألمانية التي مر عليها 10 سنوات"، لافتاً إلى أن "اللوحات جميعها ستكون باللغة والأرقام الإنكليزية وسيتم استبعاد اللغتين العربية والكردية".وأضاف الربيعي: "تم تحديد رسوم الاستبدال بالكامل بمبلغ 50 ألف دينار، أما في إقليم كردستان فقد تصل الرسوم إلى مبلغ 120 ألف دينار"، لافتاً إلى أنه "سيتم التعاقد لطبع اللوحات الجديدة خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، والمباشرة بطبعها فور التعاقد".ودعا مدير المرور المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات التي تصدرها المديرية"، مشدداً على "ضرورة التزام سائقي الدراجات بعدم قيادة الدراجة من قبل شخصين ،وهو ما تم منعه منعاً باتاً، فضلاً عن الالتزام بعدم تجول أي دراجة بعد الساعة السادسة مساء، باستثناء دراجات التوصيل (الدليفري) المسجلة".وأعرب عن "شكره إلى المواطنين الملتزمين بارتداء حزام الأمان"، مؤكداً أن "مفارز المرور لاحظت التزاماً بنسبة كبيرة جداً من قبل مستخدمي الطرق العامة بارتداء حزام الأمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تحدّد مبلغ رسوم استبدال اللوحات الموحدة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تحدّد مبلغ رسوم استبدال اللوحات الموحدة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).