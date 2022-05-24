بشأن الخرق الأمني الأخير بكركوك وديالى.. الحزب الإسلامي العراقي: انعكاس لحالة التشظي السياسي

2022/05/24 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عدّ الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الثلاثاء، ان استهداف كركوك وديالى من قبل عصابات داعش وسقوط الضحايا من بين العسكريين والمدنيين مؤشر لهشاشة أمنية كبيرة، وانعكاس طبيعي لحالة التشظي السياسي.

وشدد الحزب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، على ضرورة "المبادرة بتدارك كل ذلك عبر توحيد القرار الأمني".

ودعا الى "تفعيل العمل الاستخباري، والاتفاق السياسي، لمواجهتها ومعالجتها بشكل كامل وحازم".

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