بشرى سارّة للمحاضرين والإدرايين تتعلق بتحويلهم إلى القرار 315

2022/05/24 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت عضو اللجنة القانونية النيابية عن الكتلة الصدرية ابتسام التميمي، اليوم الثلاثاء، عن استحصال الموافقة على الإيعاز الى اللجنة المالية لادراج فقرة تضمن تحويل المحاضرين والإدرايين إلى القرار 315 ضمن موازنة 2022.

وقالت التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "استقبلنا في وقت سابق نخبة من ممثلي المحاضرين والإدرايين في عموم البلاد واستلمنا طلبهم الذي يرومون فيه تحويلهم إلى القرار 315 وادراج فقرة صريحة في موازنة 2022 تضمن لهم ذلك".

وأضافت التميمي: "وانطلاقًا من دورنا الرقابي والتشريعي خاطبنا النائب الأول لرئيس مجلس النواب بكتاب رسمي لغرض ضمان حقهم وانصافهم أسوة باقرانهم في بقية الوزارات تثمينًا لدورهم في سد شواغر الملاكات التعليمية وتقديمهم الخدمة المجانية لأبنائنا الطلبة".

وأوضحت عضو اللجنة القانونية النيابية أنها "استحصلت موافقة النائب الأول لرئيس مجلس النواب على الإيعاز الى اللجنة المالية لادراج مادة تضمن تحويل المحاضرين والإدرايين كافة إلى القرار 315 ضمن موازنة 2022 خدمةً للصالح العام".

وأكدت أنها "ملتزمة بالسعي الحثيث من أجل تحقيق تطلعات شرائح المجتمع وإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي يعانون منها واستحصال الموافقات الاصولية التي تضمن حقوقهم المشروعة".

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