2022/05/24 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

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تقارير

وزير الكهرباء يقتحم محطة توليد ليتفقد استعدادات الصيف بنفسه! | تقرير

منذ 11 ثانية

وزير الكهرباء يقتحم محطة توليد ليتفقد استعدادات الصيف بنفسه! | تقرير

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