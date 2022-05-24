أكثر من 100 مليون شخص فى العالم فروا من ديارهم بسبب العنف والاضطهاد

2022/05/24 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100 مليون شخص نزحوا عن ديارهم في جميع أنحاء العالم مستعرضة بيانات جديدة عن الذين فروا من العنف والصراع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت المفوضية أن الحرب في أوكرانيا كانت من العوامل التي دفعت ملايين الأشخاص إلى الفرار، مضيفة أن الصراع الذي طال أمده في أماكن مثل إثيوبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية يعد من العوامل الأخرى وراء هذه الأعداد الكبيرة.وتشمل بيانات المفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخل بلدانهم.

ا ف ب

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