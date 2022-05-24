في 19 دولة.. الصحة العالمية تكشف عدد الإصابات المؤكدة بجدري القرود

2022/05/24 | 11:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود و106 حالات أخرى مشتبه بها في 19 دولة منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في السابع من مايو خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة.

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