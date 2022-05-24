الزوبعي: سلوكيات الحلبوسي ستوصله للإقالة قريبا 

2022/05/24 | 11:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو مجلس النواب السابق طلال الزوبعي , الثلاثاء , ان السلوك العام والأداء المتفرد لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ولد حالة كبيرة من الاستياء لدى السياسيين والعشائر السنية، مبينا ان هذا السلوك والأداء سيوصل الحلبوسي قريبا الى الإقالة من منصبه.وقال الزوبعي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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