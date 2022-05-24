عراقية تناشد “أبو الغيرة” !.. فهل سيستجيب ؟

2022/05/24 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

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ضمن سلسلة غياب الدعم الطبي في العراق عامة ومحافظة صلاح الدين على وجه الخصوص ناشدت فتاة يتيمة عبر قناة التغيير لتقديم الدعم والمساعدة بغية اجراء عملية جراحية تنقذ حياتها .تقرير – فراس الحسني

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