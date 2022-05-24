قطري بُترت أصابع يده بعد تسلق جبل بباكستان: نفد مني الأكسجين وأصبت بالهلوسة

2022/05/24 | 11:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب المغامر القطري، فهد بادار، بـ"قضمة الصقيع"، أثناء تسلقه إحدى القمم الجبلية في باكستان، ما تسبب بخضوعه لعملية بتر 4 أصابع من يده اليسرى وإصبع واحد من يده اليمنى..ما تفاصيل الحادثة؟

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