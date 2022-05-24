القبض على 14 متهماً بجرائم الدكة العشائرية ومصادرة اسلحتهم

2022/05/24 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على 14 متهماً وفق المادة 4/2 ارهاب “جرائم الدكة العشائرية”، ومصادرة الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم.وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على 9 متهمين بالدكة العشائرية (أطراف نزاعات) ومصادرة الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم ضمن مناطق […]

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