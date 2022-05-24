القضاء الاعلى والاتحاد الاسلامي الكردستاني يناقشان الاشكاليات القانونية الخاصة بالاقليم

2022/05/24 | 12:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

ناقش مجلس القضاء الاعلى والاتحاد الاسلامي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، الاشكاليات القانونية الخاصة بالاقليم.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم، الامين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين والوفد المرافق له الذي تضمن النائبين مثنى امين وجمال كوجر ومسؤول العلاقات الوطنية في الاتحاد الاسلامي الكردستاني محمد هاودياني وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد خليل ابراهيم ".

وأضاف البيان ان "رئيس المجلس ناقش مع الوفد الزائر عدد من الاشكاليات القانونية الخاصة باقليم كردستان"، مبيناً ان "الوفد اشاد باستقلالية القضاء ودوره المهم في المعالجة الدستورية والقانونية للازمات السياسية التي يشهدها البلد".

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