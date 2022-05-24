تفاصيل جديدة بشأن استهداف محيط مطار بغداد بطائرات مسيرة (صور)

2022/05/24 | 12:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادكشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن استهداف محيط مطار بغداد بطائرات مسيرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، أن "فجر اليوم سمع دوي انفجار ضمن مطار بغداد الدولي تم التوجه الى مكان الدوي بعد اخذ الموافقات الاصولية بصحبة خبير المتفجرات وتبين ان الانفجار عبارة عن سقوط طائرة مسيرة تحمل مواد شديدة الانفجار (TNT) تم سقوطها بعد تعرضها للتشويش بالتحديد في المنطقة المتوسطة بين قاعدة الشهيد محمد علاء وبين مدرج المطار المدني".

واضاف المصدر انه "اثناء سقوطها انفجرت القنبلة التي تحملها المسيرة ولم ينجم اي اضرار مادية او بشرية وتم رفعها من قبل صقر بغداد".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، باستهداف محيط مطار بغداد بطائرة مسيرة.

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