المواطن الفرنسيّ هوبار لومار يسأل (15): هل تعرفون حقيقة مفهوم -الأمّة-؟ - موريس صليبا

2022/05/24 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#موريس_صليبا أيّها المسلمون، هل تعرفون حقيقة مفهوم "الأمّة"؟خلافا لما يُقال لكم، لم يُخترع الإسلام في البداية ليكون دينا، يل لتكوين قواعد وأسس تصلح لتنظيم حياة بعض البدو القاطنين في الصحاري البعيدة.



لماذا؟ لأنّ البدو لم يتوقّفوا، منذ فجر التاريخ، عن السرقة والنهب والقتال والانتقام وممارسة هوايتهم المفضّلة المشهورة والمعروفة بالغزو.



لذلك عزم محمّد، كديكتاتور وقائد حرب، على توحيدهم، دون التفكير إطلاقا بإ ......





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