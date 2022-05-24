القرآن محاولة لقراءة مغايرة 60 - ضياء الشكرجي

2022/05/24 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي كَما أَرسَلنا رَسولًا مِّنكُم يَتلو عَلَيكُم آياتِنا وَيُزَكّيكُم وَيُعَلِّمُكُمُ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مّا لم تَكونوا تَعلَمونَ (151)ابتداءً فإن «کَما» هنا تعود على «وَلِأُتِمَّ نِعمَتي عَلَيكُم»، وكمصداق لنعم الله على المسلمين أنه «(أَرسَلَ) رَسولًا (مِّنهُم)»، ونلاحظ إن هذه الآية يتحول المتكلم المفترض أنه الله من الكلام بصيغة المفرد للضمير الأول «وَلِأُتِمَّ» إلى صيغة الجمع «أ ......





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