2022/05/24 | 12:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GGt5D6ulaaU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بنسخته السابع عشر . البصرة تحتضن المؤتمر العلمي بمشاركة اطباء من داخل وخارج العراق تقرير - احمد علي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بنسخته السابع عشر . البصرة تحتضن المؤتمر العلمي بمشاركة اطباء من داخل وخارج العراق تقرير - احمد علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).