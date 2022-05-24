المرور تحدّد مبلغ رسوم استبدال اللوحات الموحدة

2022/05/24 | 12:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكره إلى المواطنين الملتزمين بارتداء حزام الأمان.

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