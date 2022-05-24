المرور العامة تحدد تسعيرة رسوم استبدال اللوحات في المركز والإقليم

2022/05/24 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، ان جميع اللوحات المرورية في البلد ستتوحد بشكل واحد بما فيها اللوحات الألمانية التي مر عليها 10 سنوات.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللوحات جميعها ستكون باللغة والأرقام الإنكليزية وسيتم استبعاد اللغتين العربية والكردية، مشيرا الى ، ان "رسوم الاستبدال اللوحات بالكامل بمبلغ 50 ألف دينار، أما في إقليم كردستان فقد تصل الرسوم إلى مبلغ 120 ألف دينار".

وأكدت "سيتم التعاقد لطبع اللوحات الجديدة خلال الأسبوع الحالي أو المقبل والمباشرة بطبعها فور التعاقد".

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