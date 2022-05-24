غدا الاربعاء.. جلسة نيابية بحضور محافظ ذي قار للوقوف على مشاكل المحافظة

2022/05/24 | 12:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار محمود السلامي اليوم الثلاثاء، عن عقد جلسة نيابية غدأ الاربعاء بحضور محافظ ذي قار وذلك من اجل الووف على مشاكل المحافظة.وقال السلامي لوكالة ايرث نيوز، ان “ما يجري من تظاهرات في محافظة ذي قار من شرائح متعددة سواء الخريجين المطالبين بدرجات وظيفية او المحاضرين […]

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جلسة نيابية بحضور محافظ ذي قار للوقوف على مشاكل المحافظة أولاً على ايرث نيوز.

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