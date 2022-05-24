الزنكي: الحكومة تخلت عن دورها في كبح جماح ارتفاع الاسعار

2022/05/24 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..انتقد عضو كتلة صادقون النيابية ناسك مهدي الزنكي ، الثلاثاء ، تخلي الحكومة المنتهية الصلاحية عن دورها الاجتماعي والاقتصادي في ظل غياب مراقبة الأسعار من طرف أجهزة الدولة .وقالت الزنكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مستوى المعيشة في البلاد أضحى مرتفعا إلى مستوى لا يمكن للفقراء تأمين قوت يومهم بسبب عجز […]

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