2022/05/24 | 12:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفز ثور سياج في مسابقة رعاة البقر وهرب، ولكن تم العثور عليه قبل أن يهرب بعيدًا.هذا ما حدث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثور يقفز السياج ويهرب.. هذا ما حدث بعد ذلك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثور يقفز السياج ويهرب.. هذا ما حدث بعد ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).