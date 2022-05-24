حتى بوجود أنظمة الطاقة الشمسية أمل الأردنيين يخيب في خفض فاتورة الكهرباء

2022/05/24 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاب أمل الكثيرين من المواطنين الأردنيين الذين أقبلوا بكثافة على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة شعور بالخيبة والخديعة، بسبب عدم انخفاض قيمة فواتيرهم الشهرية بخلاف ما كان متوقعاً.



ففي السنوات الأخيرة ازداد حجم الطلب على أنظمة الطاقة المتجددة و الخلايا الشمسية المنزلية، ظناً من كثيرين أن ذلك سيخفض القيمة الشهرية لفاتورة الطاقة التي تستهلك نحو ثلث مداخيلهم ورواتبهم.وفوجئ مواطنون بقرار وزارة الطاقة فرض رسوم قدرها نحو ثلاثة دولارات على كل كيلوواط يتم استهلاكه من الطاقة المتجددة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة قدرها 30 دولاراً إضافية، ما دفع أحد المحامين إلى توجيه إنذار عدلي بحق وزير الطاقة وعدد من المسؤولين الحكوميين، معتبراً أن هذه الضريبة مخالفة للدستور والقانون الذي ينص على أنه لا تُفرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون.وبحسب هيئة الطاقة الأردنية يوجد في البلاد نحو 35 ألف نظام للطاقة المتجددة، مخصصة للاستهلاك المحلي ومن ضمنها المنازل، في حين يزيد عدد المشتركين بشبكة التيار الكهربائي على نحو 2.3 مليون مشترك.

المصدر :اندبندنت

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