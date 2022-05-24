وسائل إعلام أفغانية: انفجار غرب العاصمة كابول

2022/05/24 | 12:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانفجار سببه هجوم انتحاري استهدف مركز ستار.

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