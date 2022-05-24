2022/05/24 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع في محافظة النجف، اليوم

الثلاثاء، بأن طفلاً تسبب بدخول مطار

المحافظة بـ"حالة إنذار".

وقال المصدر، أن "طفلاً دون العاشرة من

العمر تمكن من اختراق امن مطار النجف

والوصول إلى نقطة انطلاق طا

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