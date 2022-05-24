تحطم مقاتلة إيرانية في أصفهان

2022/05/24 | 12:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة مقاتلة صباح اليوم

الثلاثاء خلال التدريب في شرق اصفهان

الواقعة في وسط ايران.

وأعلن محمد رضا جان نثاري المساعد

السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة

أصفهان اليوم ، عن تحطم طائرة مقاتلة من

طراز

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