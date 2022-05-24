2022/05/24 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على أربعة متهمين بالمخدرات وآخر بالتزوير في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء ومفرزة من مكتب مكافحة المخدرات الكرادة من إلقاء القبض على متهمين أثنين صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق احكام المادة "32" (مخدرات) في منطقة "الزعفرانية" ببغداد وضبط بحوزتهم كمية مادة الكرستال، بايب تعاطي 4، مسدس 2،".

وأضافت أنه "أثناء تنفيذ ممارسة أمنية "سيطرة مفاجئة" من قبل اللواء الآلي الاول في مدخل منطقة سويب ببغداد تم القبض على شخصين ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة وآلة جارحة "سكين".

وتابعت أن "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الكرادة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادة 292 "تزوير" في منطقة "الكرادة".

وبينت أنه "تم إحالة المتهمين اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

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