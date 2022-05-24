هيئة الحج توجه دعوة للمشمولين بموسم الحج هذا العام

2022/05/24 | 13:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، المواطنين المشمولين بالسفر لموسم حج هذا العام 2022 م الذين تم تسليم جوازاتهم مراجعة مكاتب الهيئة لتسديد مبلغ كلفة الحج ولمدة ( 6) أيام.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المدة تبدأ من يوم غد الموافق الاربعاء 25 - 30 / 5 / 2022".

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