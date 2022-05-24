'متسول' يدخل طائرة عراقية بحالة إنذار في مطار النجف!

2022/05/24 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بأن طفلاً تسبب بدخول مطار محافظة النجف بـ"حالة إنذار".

وقال المصدر لـ السومرية نيوز إن "طفلاً دون العاشرة من العمر اخترق امن مطار النجف ووصل إلى نقطة انطلاق طائرة ايرانية تستعد للإقلاع إلى ايران مع مسافرين على متنها، وذلك لطلب المساعدة من المسافرين".

وأضاف، أن "امن الطائرة تنبه للطفل وقام بتعطيل الرحلة لمدة اكثر من ساعتين، وانزال المسافرين من على متنها للتأكد من عدم صعود متسولين آخرين على متن الطائرة".واشار المصدر الى، أن "قوة امن المطار اعتقلت الطفل وقامت بنقله الى خارج المطار، بعد أن تسبب بإدخال المطار في حالة إنذار".

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