مصرف الرشيد يحذر من التعامل مع المكاتب الوهمية لمنح السلف والقروض

2022/05/24 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذر مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، التعامل مع المكاتب الوهمية لمنح السلف والقروض.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "منح السلف تتم من خلال تطبيق مصرف الرشيد اما بالنسبة للقروض يتم من خلال مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات".

واكد ان "المصرف حريص على عدم ادخال وسيط بينه وبين الزبون وغير مسؤول عن اي تعاملات خارج ذلك".

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