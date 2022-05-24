هيئة الحج تصدر وجيها هاما للمشمولين بحج 2022

2022/05/24 | 13:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو المواطنين المشمولين بالسفر لموسم حج هذا العام 2022 م الذين تم تسليم جوازاتهم مراجعة مكاتب الهيئة .

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