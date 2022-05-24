الرئيس العراقي يدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد

2022/05/24 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الجمهورية العراقية برهم

صالح، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تشكيل

تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتباره

اقتصاداً سياسياً للعنف والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في قصر السلام

ببغداد، وفد البرلمان

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