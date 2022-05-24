الغبار لن يفارق العراق.. راصد جوي يتوقع موعد العاصفة المقبلة

2022/05/24 | 13:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية،

اليوم الثلاثاء، توقف الموجات الغبارية

التي تجتاح العراق لغاية الثلث الأول من

الشهر المقبل مع ارتفاع درجات الحرارة

والتحول إلى الأجواء الصيفية.

وقال عطية في تدوينة

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