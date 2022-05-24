الحشد الشعبي يشرع بعمليات استخباراتية لملاحقة داعش في كركوك

2022/05/24 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ـ واع ـ مهدي الربحاوي

شرعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بعمليات استخباراتية لملاحقة عصابات داعش في محافظة كركوك بعد الحادث الإرهابي بين قاطعي تازة والرشاد.

وقال المتحدث باسم قيادة محور الشمال في الحشد علي الحسيني لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "قوة من استخبارات قيادة محور الشمال شرعت بعمليات استخبارية للكشف عن مواقع عصابات داعش الإرهابية بعد الحادث الآثم الذي قامت به العصابات الإجرامية بحق المواطنين بين قاطعي تازة والرشاد".

وأضاف ان "العصابات الارهابية استغلت سوء الأحوال الجوية لشن هجماتها على المواطنين العزل"، لافتاً إلى أن "قوات الحشد الشعبي من لواء 16 و56 إضافة إلى الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل اثنين من عناصر داعش".

وتابع ان "سوء الأحوال الجوية حال دون قتل الآخرين على الرغم من الجهود التي بذلتها القوات الأمنية".

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