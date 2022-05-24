2022/05/24 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بإقليم خاباروفسك بتصفية قناة تمويل لمنظمة “حياة تحرير الشام” الإرهابية الدولية في مدينة خاباروفسك.
وقال المكتب إن 5 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يعيشون في مدينة خاباروفسك، وكان سن أكبرهم يبلغ 29 عاما وأصغرهم – 20 عاما.
وأشار إلى أن أحدهم وهو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الروسي: تصفية قناة لتمويل الإرهابيين في مدينة خاباروفسك ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بإقليم خاباروفسك بتصفية قناة تمويل لمنظمة “حياة تحرير الشام” الإرهابية الدولية في مدينة خاباروفسك.
وقال المكتب إن 5 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يعيشون في مدينة خاباروفسك، وكان سن أكبرهم يبلغ 29 عاما وأصغرهم – 20 عاما.
وأشار إلى أن أحدهم وهو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الروسي: تصفية قناة لتمويل الإرهابيين في مدينة خاباروفسك ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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