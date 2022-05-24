الأمن الروسي: تصفية قناة لتمويل الإرهابيين في مدينة خاباروفسك  



الأمن الروسي: تصفية قناة لتمويل الإرهابيين في مدينة خاباروفسك  
2022/05/24 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     المعلومة/بغداد..

أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بإقليم خاباروفسك بتصفية قناة تمويل لمنظمة “حياة تحرير الشام” الإرهابية الدولية في مدينة خاباروفسك.

  وقال المكتب إن 5 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يعيشون في مدينة خاباروفسك، وكان سن أكبرهم يبلغ 29 عاما وأصغرهم – 20 عاما.

وأشار إلى أن أحدهم وهو […]

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