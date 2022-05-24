2022/05/24 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بإقليم خاباروفسك بتصفية قناة تمويل لمنظمة “حياة تحرير الشام” الإرهابية الدولية في مدينة خاباروفسك.وقال المكتب إن 5 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يعيشون في مدينة خاباروفسك، وكان سن أكبرهم يبلغ 29 عاما وأصغرهم – 20 عاما.وأشار إلى أن أحدهم وهو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الروسي: تصفية قناة لتمويل الإرهابيين في مدينة خاباروفسك ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الروسي: تصفية قناة لتمويل الإرهابيين في مدينة خاباروفسك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).