صدور اوامر مباشرة من الكاظمي حيال

2022/05/24 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن صدور اوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة حيال مجزرة الاصلاح شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "وفق المعلومات بان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تابع حيثيات مجزرة الاصلاح في ريف ناحية جلولاء وأصدر اوامر مباشرة بالتحقيق العاجل لمعرفة اسباب الخرق الامني واعداد تقرير عاجل خلال 24 ساعة حول ما حصل بكافة تفاصيله".

واضاف المصدر، ان "ديالى بانتظار وفد رفيع من الدفاع والعمليات المشتركة للوقوف على ملابسات مجزرة الاصلاح التي ارتفعت الى 16 شهيدا وجريحا اغلبهم مدنيين بنيهم نساء".

واشار الى ان "بغداد مستاء جدا من الخروقات الدامية في ديالى والتي تحدث رغم كثرة العمليات العسكرية والاجراءات المرافقة لها مؤكدا بان وفد رفيع في طريقه الى المحافظة وسيصل الى موقع الاعتداء من اجل الوقوف على حيثيات ما حصل".

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