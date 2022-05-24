اجتماع للمالية النيابية بشأن مقترح قانون الأمن الغذائي والتنمية

2022/05/24 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

عقدت اللجنة المالية برئاسة الكعبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بشأن مقترح قانون الأمن الغذائي والتنمية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة المالية برئاسة الكعبي تجتمع بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

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