مكون “خفي” في أطعمتنا اليومية يزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية

2022/05/24 | 14:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُصنف السكتات الدماغية على أنها حالات طبية طارئة، وتحدث عندما ينقطع إمداد الدم عن جزء من الدماغ.وإذا لم تعالج الحالة بسرعة وفعالية فإنها يمكن أن تكون قاتلة.وهناك طرق يمكن للناس من خلالها تقليل مخاطر تعرضهم لهذا الحدث المهدد للحياة.وعلى غرار أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، فإن اتباع نمط حياة صحي، […]

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