البرلمان يخاطب وزارة المالية بشأن المحاضرين المجانيين (وثيقة)

2022/05/24 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب رئيس اللجنة المالية النيابية حسن

الكعبي، اليوم الثلاثاء، وزارة المالية

بشأن المحاضرين المجانيين.

وبحسب وثيقة صادرة عن الكعبي حصلت عليها

وكالة نون الخبرية، تضمنت الآتي: "نرجو

بيان امكانية درج مخص

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