مقتل 50 شخصاً في نيجيريا بأسلحة نارية ومناجل

2022/05/24 | 14:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل متشددون ما لا يقل عن 50 شخصاً حول بلدة ران في ولاية بورنو في أقصى شمال شرقي نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، حسبما قال شهود.ومنذ 2009 أصبح شمال شرقي نيجيريا وخصوصاً ولاية بورنو مركزاً لتمرد يشنه متشددو جماعة «بوكو حرام».



ووفقاً للأمم المتحدة نزح ملايين من منازلهم في حين قُتل نحو 350 ألفاً في هجمات وأزمات إنسانية أعقبتها.واتهم سكان محليون «بوكو حرام» الإرهابية بالمسؤولية عن أحدث هجوم والذي وقع يوم الأحد الماضي.



وقال مزارع محلي يدعى هارون توم: «نتألم جميعاً لمقتل أهلنا الأبرياء الذين كانوا يعملون في حقولهم..



دفنّا 50 شخصاً في ران.



كانوا ينظفون حقولهم قبل موسم الأمطار في حين ذهب آخرون للبحث عن حطب».وذكر مزارع آخر يدعى أجيد محمد: «حاصر عدد كبير من بوكو حرام على متن دراجات نارية، مسلحين بأسلحة ومناجل، أهلنا الذين كانوا يعملون في مزارعهم وأخذوهم كرهائن قبل قتلهم واحداً تلو الآخر».



وأضاف أن عمه ما زال مفقوداً.

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