رسميا.. الكاف يستبعد كينيا وزيمبابوي من تصفيات أمم إفريقيا

2022/05/24 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاد كينيا وزيمبابوي من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2023، بسبب استمرار إيقاف الفيفا لنشاط اتحاد البلدين على خلفية التدخل الحكومي في اللعبة.

وتم إدراج منتخبي كينيا وزيمبابوي بشكل مؤقت في قرعة تصفيات أمم إفريقيا لعام 2023، التي أقيمت في 19 نيسان الماضي، رغم إيقافهما دوليا، بشرط رفع الإيقاف عنهما قبل أسبوعين من الجولة الأولى للتصفيات.

وفي ظل عدم رفع الإيقاف عن الاتحادين قبل أسبوعين من الجولة الأولى من التصفيات، تقرر استبعاد المنتخبين.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اتحاد الكرة المغربي بقرار استبعاد منتخب زيمبابوي، المتواجد مع "أسود الأطلس" في مجموعة واحدة (المجموعة 11)، رفقة جنوب إفريقيا، وليبيريا

وستقتصر التصفيات على 3 منتخبات فقط في المجموعة الـ11.

ويخدم هذا القرار مصالح المنتخب المغربي، الذي سيخوض 3 مباريات على أرضه، بعدما اختارت ليبيريا استقباله في الدار البيضاء.

المصدر: وكالات

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